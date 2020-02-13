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Рятувальники в Карпатах просять не підніматися в гори через сніг і вітер

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 13:38
Рятувальники в Карпатах просять не підніматися в гори через сніг і вітер
Фото: сніг в горах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Через сніг видимість в Карпатах обмежена

Сьогодні, 13 лютого, через сніжну погоду в Карпатах і сильний вітер рятувальники просять туристів утриматися від підйому в гори. Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Повідомляється, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 20 м. Вітер південно-західний 10-13 м/с, температура повітря +11.

"Туристам варто утриматися від виходу в високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. За даними сервісу Gismeteo, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень в залежності від регіону, вночі температура буде балансувати на нулі з рідкісними морозами. Серйозне потепління до +16 прийде вже з другої декади березня.

У п'ятницю, 14 лютого, в більшості областей погода очікується суха і безвітряна. Лише у західних областях буде хмарно, можливий мокрий сніг і дощ. У Києві 14 лютого без опадів, вітер південний, помірний. Вночі від -2 до -4, вдень до +5.

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