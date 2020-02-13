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Гори краще пропустити: синоптики дали прогноз погоди на День закоханих

STYLERЖиття    13.02.2020 - 12:16
Гори краще пропустити: синоптики дали прогноз погоди на День закоханих
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на День Святого Валентина порадує не всіх

Погода в Україні у лютому порадувала жителів і абсолютно весняною погодою, і справжньою зимою. У багатьох областях останній тиждень видався холодним, вологім і сніжним. У день Святого Валентина з погодними умовами пощастить далеко не всім жителям України.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, в п'ятницю, 14 лютого в більшості областей очікується суха погода і безвітряна, не пощастить лише жителям західних областей.

"Хто завтра захоче під ручку романтично прогулятися до найближчого магазину жіночих прикрас або чоловічого спортивного одягу, може це зробити спокійно, не навантажуючи себе парасольками та не насуваючи на оці шапку. Оскільки в більшості областей України нарешті вітер заспокоїться, очікується південним, опади малоймовірні та навіть можна буде побачити сонце. Лише в західних областях набіжить хмарність, пройде мокрий сніг і дощ. Але на Заході України чудових місць для романтичних посиденьок достатньо, тому буде, де сховатися від негоди. Хіба що туристам бажано гори завтра пропустити. Близькість циклону, атмосферний фронт", - розповіла Діденко і зазначила, що температура повітря плюсова.

Гори краще пропустити: синоптики дали прогноз погоди на День закоханих

Карта погоди на 14 лютого

"Температура повітря завтра вдень коливатиметься в межах +1 +6 градусів, на Півдні +5 +8, у Криму до +10 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві на День всіх закоханих очікується суха погода і відносно висока температура повітря.

"У Києві 14 лютого – ні дощу, ні снігу, гуляйте на здоров'я. Вітер південний, невеликий, максимум помірний. Вночі підморозить до -2 -4 градусів, а завтра вдень потеплішає до +5 градусів", - написала Діденко.

Вона додала, що в суботу, 15 лютого, на Стрітення Господнє, погода в Україні істотно не зміниться, лише на Півночі країни буде хмарно, можливі невеликі опади.

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