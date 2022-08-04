ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Це тотальний опір": житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Новость на русском →
Херсон, Четвер 04 серпня 2022 08:03
"Це тотальний опір": житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам Фото: партизани в Херсоні протистоять російській окупації (facebook.com / Оленка Краснокутська)
Автор: Володимир Костирін

Жителі Херсона, тимчасово окупованого російськими військами, не збираються миритися з "владою" загарбників, чекають українське військо та активно наближають момент звільнення міста від інтервентів. Один з партизанів розповів про масштабний опір в тилу ворога.

Про це йдеться в репортажі BBC.

Після того як російські солдати стали відривати вогонь, щоб розігнати мітинги та протести мирних жителів Херсона проти окупації, українці опір не припинили - воно стало прихованим.

"Рух опору величезний. Це тотальний опір", - говорить журналістам один з представників цієї прихованої армії.

Чоловік також розповідає, як партизани діють в тилу ворога.

"Дивитися. Хтось їде за кермом. Люди знають, що є військова база, яку окупанти захопили. Тому люди йдуть повз і знімають все це на відео. Таким чином ми дізнаємося, яка зброя є у росіян", - повідомляє боєць.

Далі цю інформацію передають українським військовим. А інша група використовує безпілотники, які запускають на лінії фронту - вистежують додаткові цілі.

&quot;Це тотальний опір&quot;: житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Херсонці не миряться з окупацією військами РФ рідного краю (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

Херсонці - цивільні, не військові - долучилися до боротьби, щоб припинити окупацію рідного міста. Та опір пов'язаний з великим ризиком, оскільки російські окупанти відомі своїми звірствами.

Так, одного з партизанів Дениса Миронова загарбники спіймали, коли він збирав розвіддані та зброю для захисників України. Чоловіка тримали під вартою і побили до смерті.

&quot;Це тотальний опір&quot;: житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Денис Миронов був жорстоко вбитий російськими окупантами (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

Мати Дениса має докази, що її сина катували співробітники російського ФСБ.

"Вони побили його просто до смерті. Прив'язали його до дверей, обмотали йому голову скотчем, і так побили мого сина, що з першого удару зламали йому ребра. Ребра пробили легені. Він не міг рухатися. Він не міг ані лягти, ані навіть стояти. Я послала до ФСБ запит з проханням надати інформацію, як Денис помер. Але відповіді не отримала", - розповідає жінка.

&quot;Це тотальний опір&quot;: житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Мама Дениса Миронова розповіла, як загинув її син герой (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

У Херсонській області в останні тижні та дні ЗСУ знищили ряд російських складів з боєприпасами, а також завдали ударів по ключових мостах з метою знищити шляхи постачання ворожої армії.

"Так виглядає опір", - каже херсонський партизан, який був змушений покинути рідне місто, щоб уникнути полону за свою підпільну діяльність.

Чоловік також зазначає, що росіяни мають дуже малу підтримку серед місцевих. Інтервенти в Херсоні залякують жителів і фізично, і психологічно, але "я вам скажу - люди все одно хочуть жити в Україні, а не в Росії".

&quot;Це тотальний опір&quot;: житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Житель Херсона розповів про партизанський рух (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

"Хочуть повернути те мирне життя, яке було до 24 лютого. Багато жителів тільки й чекають, щоб Херсон звільнили, щоб це знову була Україна", - розповідає він.

Також партизани кажуть, що якщо ця війна набуде інших масштабів, вони готові вийти з тіні.

Відео: партизан з Херсона розповів про рух опору російським окупантам

Раніше повідомлялося, що партизани ліквідували групу російських окупантів під Херсоном, та знайшли секретні документи, серед яких карти та шифри.

Нагадаємо також, нещодавно бійці руху опору пошкодили залізницю в окупованій Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон сопротивление лица войны Окуповані території Війна Росії проти України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя