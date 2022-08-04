"Це тотальний опір": житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам
Жителі Херсона, тимчасово окупованого російськими військами, не збираються миритися з "владою" загарбників, чекають українське військо та активно наближають момент звільнення міста від інтервентів. Один з партизанів розповів про масштабний опір в тилу ворога.
Про це йдеться в репортажі BBC.
Після того як російські солдати стали відривати вогонь, щоб розігнати мітинги та протести мирних жителів Херсона проти окупації, українці опір не припинили - воно стало прихованим.
"Рух опору величезний. Це тотальний опір", - говорить журналістам один з представників цієї прихованої армії.
Чоловік також розповідає, як партизани діють в тилу ворога.
"Дивитися. Хтось їде за кермом. Люди знають, що є військова база, яку окупанти захопили. Тому люди йдуть повз і знімають все це на відео. Таким чином ми дізнаємося, яка зброя є у росіян", - повідомляє боєць.
Далі цю інформацію передають українським військовим. А інша група використовує безпілотники, які запускають на лінії фронту - вистежують додаткові цілі.
Херсонці не миряться з окупацією військами РФ рідного краю (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)
Херсонці - цивільні, не військові - долучилися до боротьби, щоб припинити окупацію рідного міста. Та опір пов'язаний з великим ризиком, оскільки російські окупанти відомі своїми звірствами.
Так, одного з партизанів Дениса Миронова загарбники спіймали, коли він збирав розвіддані та зброю для захисників України. Чоловіка тримали під вартою і побили до смерті.
Денис Миронов був жорстоко вбитий російськими окупантами (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)
Мати Дениса має докази, що її сина катували співробітники російського ФСБ.
"Вони побили його просто до смерті. Прив'язали його до дверей, обмотали йому голову скотчем, і так побили мого сина, що з першого удару зламали йому ребра. Ребра пробили легені. Він не міг рухатися. Він не міг ані лягти, ані навіть стояти. Я послала до ФСБ запит з проханням надати інформацію, як Денис помер. Але відповіді не отримала", - розповідає жінка.
Мама Дениса Миронова розповіла, як загинув її син герой (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)
У Херсонській області в останні тижні та дні ЗСУ знищили ряд російських складів з боєприпасами, а також завдали ударів по ключових мостах з метою знищити шляхи постачання ворожої армії.
"Так виглядає опір", - каже херсонський партизан, який був змушений покинути рідне місто, щоб уникнути полону за свою підпільну діяльність.
Чоловік також зазначає, що росіяни мають дуже малу підтримку серед місцевих. Інтервенти в Херсоні залякують жителів і фізично, і психологічно, але "я вам скажу - люди все одно хочуть жити в Україні, а не в Росії".
Житель Херсона розповів про партизанський рух (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)
"Хочуть повернути те мирне життя, яке було до 24 лютого. Багато жителів тільки й чекають, щоб Херсон звільнили, щоб це знову була Україна", - розповідає він.
Також партизани кажуть, що якщо ця війна набуде інших масштабів, вони готові вийти з тіні.
Відео: партизан з Херсона розповів про рух опору російським окупантам
Раніше повідомлялося, що партизани ліквідували групу російських окупантів під Херсоном, та знайшли секретні документи, серед яких карти та шифри.
Нагадаємо також, нещодавно бійці руху опору пошкодили залізницю в окупованій Луганській області.