Партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.

Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.

"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…", - сказав Гайдай.