Партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області, - ОВА
Українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати шкоди росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.
Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.
"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…", - сказав Гайдай.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ завдали удар в глибокий тил Луганської області. Окупанти втратили кілька складів та командний центр.
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