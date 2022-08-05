Стандарт качества: появились фото новой электрички, которая будет катать киевлян
На маршруте Киевской кольцевой электрички запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express, который стал уже десятым модернизированным составом для пассажирских перевозок в столице.
Об этом передали в пресс-службе Укрзализныци.
В компании отметили, что теперь пассажиров на этом маршруте будут обслуживать "исключительно прошедшие модернизацию поезда".
Данный подвижной состав является инклюзивным - он предназначенный для удобной перевозки:
- пассажиров с детьми,
- людей с инвалидностью,
- велосипедистов.
Обновленный поезд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)
Какие особенности
В модернизированном поезде Kyiv City Express установлены удобные обновленные сиденья, новшества внедрялись с учетом отзывов пассажиров.
Также в вагонах держатели для велосипедов теперь оборудованы специальными мягкими накладками.
Обновленные поезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, для железнодорожников с самого начала запуска кольцевой электрички в Киеве было важно "покрыть ее полностью обновленными электропоездами".
"Мы хотим дать людям понимание, что Kyiv City Express - это стандарт качества. Это надежность - на кольце и на всех последующих маршрутах. Это не точечные изменения, а системные", - отметил он.
Модернизированные электропоезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)
Напомним, что перед этим в УЗ уточняли, что в модернизированном поезде остались все преимущества прошлых версий инклюзивных электропоездов:
- в вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью и 58 откидных сидений для размещения тележек,
- есть пандусы и уборные, удобные для людей с инвалидностью,
- внутри вагонов установлены обновленные сиденья,
- модернизирована система освещения, оповещения и информационные табло.
Также перед этим мы писали, что Укрзализныця расширяет киевский City Express, и рассказывали, куда теперь поедут электрички.