УЗ розширює київський City Express: куди поїдуть електрички

"Укрзалізниця" призначила додаткову електричку з Києва до Ніжина (Чернігівська область). Вона буде ходити по буднях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту Kyiv City Express.

Повідомляється, що з 3 серпня поїде електричка №7062 сполученням Святошино - Ніжин, яка курсуватиме по буднях. Відправлення зі станції Святошино - о 20:00, Прибуття на станцію Ніжин - о 22:52.

З 4 серпня теж по буднях поїде приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин - Дарниця. Відправлення зі станції Ніжин - о 5:00, Прибуття на станцію Дарниця - о 6:59.

Крім того, вносяться зміни до розкладу електрички №6909 Ніжин - Київ-Волинський. Вона відправлятиметься зі станції Ніжин о 4:40 і прибуватиме на станцію Київ-Волинський о 7:38.

З розкладом електропоїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних дошках вокзалів і станцій. Придбати квитки можна в касах станцій і в чат-боті.