Це і є незалежність: Скрипка відверто висловився про свободу

Олег Скрипка у День Незалежності привітав українців зі святом і побажав співгромадянам ніколи не обмежувати свою внутрішню індивідуальну свободу і незалежність суджень, а зовні - завжди відчувати незалежність України.

55-річний музикант зазначив, що все своє свідоме життя він незмінно відчував особисту незалежність і свободу, які завжди були з ним.

"У мене з дитинства були незалежні думки і судження. Я завжди слухав не ту музику, що всі слухали. Носив не такий одяг, як всі, і намагався триматися своєї думки, свого смаку", - розповів Скрипка.

Олег Скрипка (Фото: прес-служба)

Незмінний фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" і "автор" численних культурних проектів пояснив, що для нього це і є незалежність - незалежність суджень.

"Щоб нам не говорили, яка б не булоа громадська думка, я завжди все пропускаю через внутрішній критичний фільтр. Думаю, що це і є незалежність", - сказав легендарний рокер.

Також з нагоди державного свята Дня Незалежність співак привітав усіх українців та побажав, щоб кожен відчував індивідуально свою Незалежність, і Незалежність країни.

"Щоб це було нашою особистою, високою справою, і щоб ми розвивали Україну з більшою наснагою і задоволенням!" - побажав Скрипка.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві відкрилася незвичайна виставка, на якій було представлено 100 видатних українців. Скульптури зробили не з воску, а з силікону. У цьому "пантеоні" також була і постать Олега Скрипки, по сусідству з Іваном Миколайчуком, Тарасом Шевченком, княгинюей Ольгою, Кузьмою Скрябіним, Джамалою, В'ячеславом Чорноволом і багатьма іншими.

Також ми писали про те, що Олег Скрипка крім музики має ще одну пристрасть - він створив вино власної авторської марки.

Нагадаємо, раніше Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо.