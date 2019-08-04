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Видатні українці: у Києві з'явилися силіконові Кузьма Скрябін і Джамала

STYLERЖиття    04.08.2019 - 14:59
Видатні українці: у Києві з'явилися силіконові Кузьма Скрябін і Джамала
Кузьма Скрябін (фото з відкритих джерел)

До створення скульптур залучили фахівців музею мадам Тюссо

У Києві відкрилася незвичайна виставка, на якій представлено 100 видатних українців. Скульптури зробили не з воску, а з силікону. Тут можна побачити княгиню Ольгу, Кузьму Скрябіна, Джамалу та інших. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Допомагали робити силіконові фігури українських діячів скульптори з музею мадам Тюссо. Вирішили відійти від користування воском тому, що завдяки силікону фігури людей виглядають більш натурально і реалістично. На тілі можна розгледіти вени, зморшки, шрами і навіть синці.

Одяг шили спеціально, щоб той відповідав історичному періоду. На створення силіконових копій витратили майже два роки.

Також на виставці можна побачити фігури Олега Скрипки, Івана Миколайчука, Тараса Шевченка, В'ячеслава Чорновіла, дочку Ярослава Мудрого Анну.

"Біля композицій ми встановили комп'ютери з сенсорними екранами. На них відвідувач при бажанні може вивести і прочитати додаткову інформацію про події та людей, яким присвячена дана історична сцена. Також можна сканувати QR-коди, які нанесені на фігури, прочитати інформацію про них на одному з восьми мов" - розповів "Фактам" засновник музею Валерій Галан.

Відео: у Києві відкрилася незвичайна виставка силіконових фігур (tsn.ua)

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