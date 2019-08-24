Зеленський звернувся до українців у День Незалежності

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент виголосив своє звернення на Майдані Незалежності

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців під час урочистих заходів в День Незалежності України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ка зазначив Зеленський, за 28 років українці зберегли незалежність і свободу країни, хто ціною власної свободи, а хто - ціною власного життя.

Зеленський висловив надію, що в календарі з'явиться нова, не менш важлива дата. "Конкретне число і місяць в даному випадку не важливі. Тому що це буде день, коли настане мир", - сказав він.

"Сьогодні на Майдані зібралося наша гордість - це військові, це сім'ї загиблих, це волонтери. Також тут ті, хто вчить, хто рятує життя, наш науковий і творчий потенціал. І наші діти. Це не просто учасники "Ходи гідності", це наші тисячі причин любити Україну ", - сказав президент.

Як повідомив президент, кожне його ранок починається з СМС зі штабу. "Тільки одна цифра може зробити ранок добрим - це нуль. Обстрілу нуль, загиблих нуль, поранених нуль", - сказав Зеленський і запропонував подякувати захисників на Сході.

"З Днем народження, Україно. Слава Україні!", - сказав президент.

Зазначимо, що перед початком заходів президент разом з дружиною поклали квіти до пам'ятного хреста загиблим на Майдані. Під час проходу лунав передзвін. У виставі були задіяні діти, яких посадили в коло малювати на алеї Героїв Небесної сотні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, для абсолютної більшості громадян (68%) День Незалежності України - це державне свято, для 23% - це просто вихідний день, і тільки 4% українців вважають цей день історичною помилкою.

Нагадаємо, думки українців про роках незалежності з 1991 року розділилися. За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, 26% громадян вважають, що було більше позитивного, 23% - негативного. Більшість громадян (46%) схиляється до думки, що за роки незалежності було порівну і позитивного, і негативного.