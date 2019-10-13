Це дуже незвично: Мішина проговорилася про деталі 8-го ефіру Танців з зірками

Ксенія Мішина та Євген Кот (скріншот: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія Мішина та Євген Кот порадували шанувальників шоу Танців з зірками новими подробицями майбутнього ефіру

"Танці з зірками" - легендарне шоу, яке щорічно збирає біля телеекранів найбільш вимогливих глядачів. Зоряна учасниця Мішина Ксенія розкрила подробиці майбутнього ефіру шоу, зазначивши, що глядачів чекає справжній батл серед решти учасників. Про це українська актриса написала у своєму профілі в Instagram.

За даними артистки, 8-й ефір буде дуже відрізнятися від попередніх.

"Дуже цікавий, який відрізняється від всіх ефір... Виключна техніка, чесний бальний батл (змагання - ред.) серед пар... Познайомлю Вас з образом, в якому побачили мене режисери "Танців з зірками", - написала Ксенія Мішина в своєму профілі.

Мішина Ксенія розкрила несподівані подробиці шоу (скріншот: instagram.com/misha.k.ua)

До публікації дівчина прикріпила фотографію, зроблену на танцювальному майданчику.

Мішина Ксенія (скріншот: instagram.com/misha.k.ua)

Крім того, артистка натякнула на образ, з яким виступить танцювальна пара. Дівчина в Instagram-stories опублікувала кілька роликів, на яких показала зачіску її партнера по танцях. Євген Кіт на відео постав в образі Росомахи, а також спробував заплутати шанувальників, зробивши припущення, що він буде героєм мюзиклу "Коти".

Євген Кот (скріншоти: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що Потап з сином стануть ведучими Танців з зірками 2019.