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Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары

07:31 01.07.2026 Ср
1 мин
Местные власти показали кадры АЗС после атаки, на которых заметны значительные разрушения
aimg Юлия Маловичко
Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары Фото: заправка после атаки (Днепропетровская ОВА)
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Враг в ночь на среду, 1 июля, атаковал дронами Днепропетровскую область, в результате были повреждены пять АЗС. Также известно о жертве обстрелов и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области. Одна из раненых в больнице, две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", - написал Ганжа.

Он добавил также, что повсюду на местах прилетов повреждено оборудование, загорелись пожары.

Позже чиновник написал, что этой ночью наши силы ПВО в небе над Днепропетровщиной сбили 11 ударных дронов.

Следует отметить, что Воздушные Силы сообщали об угрозе в небе для Днепроперовщины ночью – тогда беспилотники запускали будто бы с севера.

Еще известно, что на Днепропетровщине будут действовать 1 июля и графики почасовых отключений света. Их будут применять с 17:00 до 22:00.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что электровоз на Днепровщине оказался под ударом российского беспилотника. Из-за атаки возможны изменения в движении пригородных поездов.

Еще недавно сообщалось, как РФ действовала более 20 атак в сутки в сторону Днепропетровщины, сообщалось о раненых.

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