Це фантом: Зібров задумався про незалежність та проблеми України

Павло Зібров (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Павло Зібров висловився про незалежність у своєму розумінні

Павло Зібров привітав українців з Днем Незалежності та побажав країні процвітання і не відступати перед викликами, відстоюючи свої національні інтереси. Також відомий 62-річний артист висловився про незалежність у власному розумінні.

Співак вважає, що всі люди у своєму житті насправді відчувають залежність від рідних, близьких, наставників, вчителів, історії, від своєї землі. І це - хороша залежність.

"Ти залежний від цього, тому що це дало нам старт, дало можливість жити, творити, розкриватися. Тому, що таке незалежність в прямому сенсі, я не розумію", - сказав Зібров.

Павло Зібров (Фото: прес-служба)

Народний артист України, який нещодавно піддався в мережі жорсткій критиці через підтримку сепаратиста Володимира Струка, який балотувався до Верховної Раду на виборах 2019, заявив про неможливість бути незалежною країною, живучи в центрі Європи.

"Ми залежні від наших сусідів, ми залежні від наших партнерів. Просто сподіватися на те, що вони будуть вирішувати наші проблеми - ні. Це не правильно, це фантом. Такого не було і не буде. Кожен займається своїм. Кожна держава відстоює свої національні інтереси", - переконаний Зібров.

Також музикант озвучив своє розуміння незалежності: це коли прозоро працюватиме суди, прокуратура, працюватиме для всіх один закон – "ось це буде Незалежність".

"Я дуже пишаюся і вітаю Україну з тим, що нам вже 28. Бажаю нам йти тільки вперед, ані кроку назад. У радість, у процвітання, у незалежність. Я вітаю тебе, Україно!" - сказав Зібров.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Павло Зібров знявся в рекламі однієї з лотерей. Артист з'явився в образі героя фільму "Люди в чорному", а компанію йому склав спортсмен і чемпіон Жан Беленюк, який балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що в 2016 році співака Павла Зіброва хотіли позбавити звання Народного артиста через кліп про залізницю.