"Слуга Народу" рекламує "Космолот" (відео)

"Слуга Народу" рекламує "Космолот" (скриншот)

Жан Беленюк із партії "Слуга Народу" прорекламував онлайн-лотерею "Космолот"

10-й номер у списку партії "Слуга Народу", український спортсмен Жан Беленюк разом зі співаком Павлом Зібровим перед виборами в Раду 2019 знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї "Космолот".

30-секундне відео поширюється в інтернеті упродовж останніх кількох тижнів. У рекламі Беленюк та Зібров в образах головних героїв фільму "Людьми в чорному" розповідають про переваги "Космолоту".

Жан Беленюк і Павло Зібров прорекламували онлайн-лотерею "Космолот"

До речі, нещодавно Жан Беленюк також знявся в передвиборчому відео Миколи Тищенка - ще одного кандидата від "Слуги Народу" по одному з київських округів.

Як повідомлялось, "Космолот" на початку липня перейшов до лотерейного оператора "М.С.Л.". 99,96% акцій "М.С.Л." належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.

Компанію пов'язують з народними депутатами парламенту восьмого скликання Віталієм Хомутинником та Сергієм Пашинським. Також власником акцій "М.С.Л" називали Данила Гетманцева, який зараз є радником Зеленського з податкової політики.

В липні 2019 року "М.С.Л." зареєстрував у Міністерстві фінансів державну лотерею "Лото ПЛЮС", яку поширюватиме мережа "Космолот".

Нагадаємо, що у рейтингу партій перед виборами відбулися зміни.