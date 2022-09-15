Это домашнее средство идеально отчистит духовку от жира: понадобится минимум усилий и затрат

Во время использования духовка загрязняется. Быстрая и поверхностная чистка никогда не удалит жирные отложения и очень старые пригоревшие остатки, которые прилипли. Однако, есть домашнее средство, которое легко с этим справится.

В частности, грязь влияет на работу духовки, накапливает микробы и наносит вред здоровью.

Что понадобится

Необходимо сделать специальную пасту из уксуса, пищевой соды и капли средства для мытья посуды. Все ингредиенты нужно смешивать осторожно, чтобы не образовалась большая пена. Затем нанесите раствор на различные загрязненные и обгоревшие части духовки. Оставьте по крайней мере на час, а лучше на ночь. По истечении этого времени просто протрите духовку влажной тряпкой.

Другой способ очистки - использование алюминиевой фольги. Для этого нужно свернуть алюминиевую фольгу в шарик. Затем смочить небольшим количеством средства для мытья посуды и протереть стекло духовки.

Также отметим, чтобы устранить остатки грязи в труднодоступных уголках духовки, поможет пара. Поместите миску с водой (термостойкой) в разогретую духовку.

После этого подождите, пока пар начнет действовать и разрыхлит все стойкие отложения. Затем, когда прибор остынет, с помощью влажной губки очистите его от всех старых пригорелых остатков пищи.

Как очистить решетку

Часто жир, застрявший в решетке, очень трудно очистить. Однако, избавиться от него можно с помощью большого таза, пищевой соды и губки.

Наполните таз кипятком и окуните в него решетки от духовки. Они должны быть полностью погружены. Далее насыпьте 3 столовые ложки соды.

Дайте решеткам пропитаться так несколько часов. Затем проверьте их состояние. Если вы заметили, что они все еще немного жирные, возьмите губку, чтобы потереть грязные части. После этого промойте ее водой и высушите.