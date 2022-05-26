Як позбутися мурах в будинку та на городі: прості та дієві способи

Влітку мурахи стають для багатьох великою проблемою, з якою важко впоратися. Вони оселяються у помешканнях, садках і на городах.

Як швидко позбутися від мурах - читайте нижче .

Що допоможе вирішити проблему

Зокрема, для того, щоб зробити простий домашній засіб проти мурах, потрібно в склянку води додати столову ложку солі, а потім влити повний ковпачок перекису водню. Все потрібно перемішати - і можна обприскувати цим розчином місця, де живуть мурахи.

Через пів години мурахи втечуть, тільки п'яти будуть виблискувати. Цей засіб дійсно працює.

Інший дієвий спосіб позбутися від мурах на ділянці на цілий сезон. Для нього знадобиться йодний розчин. Пропорція 10 мл йоду на 3 літри води. Однак, обробку потрібно проводити акуратно. Обробляти можна тільки стежки, але не самі рослини.

Як позбутися від мурах вдома

Оселитися в будинку можуть різні види мурашок: великі чорні, коричневі, червоні і навіть білі. Але найчастіші гості - дрібні руді фараонові мурашки. Комахи, яких ми помічаємо - робочі особини, які добувають їжу.

Найбільші проблеми виникають, коли вдома заводиться гніздо, де мешкає матка, солдати, самки, самці. Тоді позбутися мурах буде набагато складніше.

Мурах привертає їжа, яку можна легко добути на кухні:

фрукти, хліб, які лежать на столі та нічим не прикриті;

негерметичний пакет з крупами;

розсипаний цукор або відкрита цукорниця;

сміття у відрі або відкритому пакеті, до якого легко підібратися.

Головна проблема - комахи переносять на лапках інфекції. Вони бігають по столу, продуктам та посуді.

Як відомо, мурахи ті ще ласуни, тому і боротися з ними варто "солодкими" засобами.

Потрібно взяти варення (близько пів склянки), пів чайної ложки борної кислоти і чайну ложку дріжджів. Дріжджі рівномірно перемішайте з варенням і кислотою, розмажте цю суміш по плоскому посуду (плоскі тарілки, блюдця) і поставте в тих місцях, де найчастіше спостерігаються мурахи.

Зокрема, дія дріжджів і борної кислоти для мурах дуже згубна.