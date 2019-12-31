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Це не аналог: чому не варто завалювати месенджери вітальними картинками

STYLERЖиття    31.12.2019 - 17:14
Це не аналог: чому не варто завалювати месенджери вітальними картинками
Привітання до Нового року 2020 (Фото: pixabay.com)

Масова розсилка картинок до свята - це прояв неповаги

Новий рік 2020 – відмінний привід, щоб привітати всіх друзів, рідних, а також всіх знайомих у соціальних мережах. Проте більшість у свята використовує для цього месенджери і різні вітальні картинки та відео. Чому не варто зловживати сучасними способами комунікації в свята, пояснила журналіст Вікторія Балицька.

Вона зазначила, що у святкові дні хочеться заблокувати всі месенджери, так як вони вибухають різними повідомленнями з тваринами, ялинками та іншими графічними подарунками.

"Я нікого не хочу образити, так як допускаю, що багато хто робить ці розсилки – щиро. Багатьом насправді здається, що це дуже оригінально, вітально і обов'язково сподобається адресату. Ні, не обов'язково. А часто зовсім навпаки. Ну, може комусь і подобається. Це примітивний треш. Мені кожен раз соромно за людину. І добре якщо хтось знайомий особисто надсилає чергову безлику картинку", - написала Балицька.

Вона пояснила, що всі ці картинки в месенджерах крадуть час і увагу у близьких, а багатьох це відверто дратує.

"І це прояв неповаги! Ви маєте право не поважати іншу людину, але навіщо це демонструвати своїми картинками. Персональне привітання, нехай хоч одним словом – це нормально. І може бути навіть приємно. А автоматична розсилка картинок – ні, це не аналог колишніх поштових листівок. Не аналог! Тому що, щоб відсилати листівки потрібно було напружитися: купити листівку і придумати текст власною головою. Навіть якщо не своєю, то власноруч переписати якусь пафосну заготовку", - додала журналістка і помітила, що багато хто ображається, якщо їм не відповідають, не дякують.

"Розсилка картинок – це маркер. Який характеризує вас певним чином. Для мене це поверхневі люди, так як вони вважають себе такими важливими, що написати пару слів від себе їм складно", - резюмувала Балицька.

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