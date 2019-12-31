Свято 31 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, повір'я та прикмети

31 грудня християни вшановують святителя Модеста Єрусалимського
Яке сьогодні свято. 31 грудня православні вшановують пам'ять святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, який жив у VII столітті та прославився праведними діяннями, відновленням зруйнованих християнських святинь після перської навали, в тому числі й Гробу Господнього.
В народі свято також відоме як Новоліття, і в останній день року наші пращури проводили особливі обряди для захисту сім'ї та господарства від усякої біди, ворожили на долю і дотримувалися певних суворих правил, щоб не втратити достаток у новому році.
Як свідчать церковні перекази, Модест народився у християнській родині і вже в юності вирішив присвятити себе служінню Богу. Він прийняв чернечий постриг і незабаром став настоятелем обителі святого Феодосія Великого в Палестині.
Коли прийшла армія царя Персії Хозроя та перебила 90 тисяч християн, полонивши предстоятеля Єрусалимської Церкви патріарха Захарію, Модест став виконувати його обов'язки. Святителю вдалося відновити храми і святині та поховати рештки замордованих ченців з обителі святого Сави Освяченого.
Святитель Модест, архієпископ Єрусалимський (Фото з відкритих джерел)
У Київській Русі-Україні Модеста вважали покровителем худоби, і в день пам'яті святителя молилися про захист тварин від падежу.
Наші пращури вірили, що 31 грудня на Новоліття можна ворожити на погоду, врожай і дізнатися про своє майбутнє.
Один із способів був такий: потрібно лягти на тік, де молотять хліб, і уважно слухати звуки. Якщо почується дзвін, значить скоро буде весілля, якщо молотьба - чекай на багатство, а от гул був дуже поганою ознакою й віщував смерть.
Суворі заборони в цю дату були пов'язані з повір'ям, що в останній день року нечиста сила особливо проявляє активність та протягом доби бродить по землі, намагаючись завдати людям шкоди.