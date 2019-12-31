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Свято 31 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, повір'я та прикмети

STYLERЖиття    31.12.2019 - 06:28
Свято 31 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, повір'я та прикмети
31 грудня - яке свято (Фото: pixabay.com)

31 грудня християни вшановують святителя Модеста Єрусалимського

Яке сьогодні свято. 31 грудня православні вшановують пам'ять святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, який жив у VII столітті та прославився праведними діяннями, відновленням зруйнованих християнських святинь після перської навали, в тому числі й Гробу Господнього.

В народі свято також відоме як Новоліття, і в останній день року наші пращури проводили особливі обряди для захисту сім'ї та господарства від усякої біди, ворожили на долю і дотримувалися певних суворих правил, щоб не втратити достаток у новому році.

Як свідчать церковні перекази, Модест народився у християнській родині і вже в юності вирішив присвятити себе служінню Богу. Він прийняв чернечий постриг і незабаром став настоятелем обителі святого Феодосія Великого в Палестині.

Коли прийшла армія царя Персії Хозроя та перебила 90 тисяч християн, полонивши предстоятеля Єрусалимської Церкви патріарха Захарію, Модест став виконувати його обов'язки. Святителю вдалося відновити храми і святині та поховати рештки замордованих ченців з обителі святого Сави Освяченого.

Свято 31 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, повір'я та прикмети

Святитель Модест, архієпископ Єрусалимський (Фото з відкритих джерел)

У Київській Русі-Україні Модеста вважали покровителем худоби, і в день пам'яті святителя молилися про захист тварин від падежу.

Наші пращури вірили, що 31 грудня на Новоліття можна ворожити на погоду, врожай і дізнатися про своє майбутнє.

Один із способів був такий: потрібно лягти на тік, де молотять хліб, і уважно слухати звуки. Якщо почується дзвін, значить скоро буде весілля, якщо молотьба - чекай на багатство, а от гул був дуже поганою ознакою й віщував смерть.

Повір'я та заборони 31 грудня:

Суворі заборони в цю дату були пов'язані з повір'ям, що в останній день року нечиста сила особливо проявляє активність та протягом доби бродить по землі, намагаючись завдати людям шкоди.

  • Вважалося, що не можна залишати ножі на видному місці, адже біси можуть домашнє щастя порізати.
  • Молоко у відкритому посуді теж заборонялося залишати, інакше злі духи можуть туди забратися та завдати шкоди здоров'ю людини.
  • Господині не повинні зашивати сьогодні одяг, щоб не довелося займатися виправленням помилок весь наступний рік.
  • Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, бо в новому році його поменшає.
  • Входити в новий рік із боргами називали поганою прикметою, тому рекомендується розрахуватися з усіма до 1 січня.

Головні прикмети 31 грудня:

  • Якщо до цього дня не випав сніг та не покрив поле кучугурами, то чекай на дуже поганий урожай;
  • Яка погода на Новоліття, така і через півроку буде;
  • Якщо дме східний або південно-західний вітер, то скоро буде потепління;
  • Якщо 31 грудня мало снігу, то це обіцяло відлигу.
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