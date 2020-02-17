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Цим знакам пощастить: хтось доб'ється успіху на цьому тижні

STYLERЖиття    17.02.2020 - 06:32
Цим знакам пощастить: хтось доб'ється успіху на цьому тижні
Гороскоп 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп на тиждень пророкує успіх деяким знакам Зодіаку

Фінансовий гороскоп з 17 по 23 лютого 2020 року не для всіх передрікає успішний перебіг справ. Відомий астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку варто очікувати на успіх.

Лев

У понеділок – хороший день для любовних відносин, творчості та розваг. При цьому вам буде посміхатися удача у всьому, в тому числі і у фінансових питаннях. Але треба бути обережним, оскільки вже з вівторка фортуна може покинути вас.

У середу імовірні великі фінансові надходження. Ви будете затребувані як фахівець, і отримаєте чимало цікавих пропозицій та замовлень. Ваші нестандартні ідеї допоможуть принести вам прибуток.

Рак

Починаючи з понеділка вас можуть завалити нудною рутинною роботою. Тому початок тижня вам не сподобається, але не варто зневірятися. У вівторок замерехтить світло в кінці тунелю.

Якщо ви будете злагоджено працювати разом зі своїми співробітниками, то зможете домогтися непоганих результатів, які позначаться на вашому добробуті. Крім того, колеги, і начальство переймуться до вас довірою і повагою. У четвер надійде важлива інформація, яка допоможе вам просунутися по службі.

Близнюки

В понеділок або середу імовірні великі фінансові надходження. Ви будете затребувані як фахівець і отримаєте чимало цікавих пропозицій та замовлень. Ваші сміливі ідеї сподобаються керівництву, і принесуть вам прибуток.

У п'ятницю ви можете зробити неправильний вибір, не потрапляйте в пастку ілюзій. Купуйте тільки найнеобхідніше. Також цей тиждень сприятлива для зміни роботи і підвищення кваліфікації.

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