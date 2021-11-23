Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з Росією

Військовослужбовці та прикордонна охорона Естонії завершили роботу зі встановлення дротяних загороджень на кордні з Російською Федерацією. Їх облаштували ріжучим дротом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ERR .

Протягом трьох днів було встановлено додаткові загородження на рекомендованих департаментом ділянках через які можливі нелегальні перетини. Було використано 4 км ріжучого дроту.

Водночас у рамках навчань "Шип-2021", потрійні бар’єри були встановлені вздовж 40 км східного кордону.

"Ці навчання були для нас хорошим досвідом, і всі вказані департаментом ділянки були захищені ріжучим дротом. Можна сказати, що ці місця тепер краще захищені", - заявив керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Лійва.