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Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з Росією

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Вівторок 23 листопада 2021 21:15
Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з Росією Фото: Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці та прикордонна охорона Естонії завершили роботу зі встановлення дротяних загороджень на кордні з Російською Федерацією. Їх облаштували ріжучим дротом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ERR.

Протягом трьох днів було встановлено додаткові загородження на рекомендованих департаментом ділянках через які можливі нелегальні перетини. Було використано 4 км ріжучого дроту.

Водночас у рамках навчань "Шип-2021", потрійні бар’єри були встановлені вздовж 40 км східного кордону.

"Ці навчання були для нас хорошим досвідом, і всі вказані департаментом ділянки були захищені ріжучим дротом. Можна сказати, що ці місця тепер краще захищені", - заявив керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Лійва.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Естонія тимчасово заборонила польоти біля кордону з Російською Федерацією.

Водночас країна прийняла рішення зміцнити кордон з РФ через міграційну кризу.

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Естонія Російська Федерація Міграційна криза
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