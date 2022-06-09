У МВС оцінили загрозу повторного наступу російських військ на Київ
Станом на четвер, 9 червня, загрози наступу солдатів РФ на Київ немає. Але ситуація може змінитись у будь-який день.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ України Денис Монастирський.
"Поблизу білоруського кордону зосередження військ немає, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії", - заявив глава МВС.
За його словами, зараз Україна веде серйозну підготовку щодо зміцнення оборони в області, щоб сценарії тримісячної давності не повторилися у майбутньому.
Монастирський також нагадав, що загроза ракетних ударів по Києву нікуди не зникла, бо будь-яке місце в Україні може стати ціллю Росії.
"Потенційні цілі включають київський урядовий квартал та історичний центр", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що у Київській області у цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У регіоні зміцнені оборонні лінії та посилено особовий склад військових.
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