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У МВС оцінили загрозу повторного наступу російських військ на Київ

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Київ, Четвер 09 червня 2022 22:43
У МВС оцінили загрозу повторного наступу російських військ на Київ Фото: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Станом на четвер, 9 червня, загрози наступу солдатів РФ на Київ немає. Але ситуація може змінитись у будь-який день.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ України Денис Монастирський.

"Поблизу білоруського кордону зосередження військ немає, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії", - заявив глава МВС.

За його словами, зараз Україна веде серйозну підготовку щодо зміцнення оборони в області, щоб сценарії тримісячної давності не повторилися у майбутньому.

Монастирський також нагадав, що загроза ракетних ударів по Києву нікуди не зникла, бо будь-яке місце в Україні може стати ціллю Росії.

"Потенційні цілі включають київський урядовий квартал та історичний центр", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що у Київській області у цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У регіоні зміцнені оборонні лінії та посилено особовий склад військових.

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