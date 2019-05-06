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Їсть за чотирьох: хлопчик вагою 200 кг встановив незвичний рекорд

STYLERЖиття    06.05.2019 - 09:24
Їсть за чотирьох: хлопчик вагою 200 кг встановив незвичний рекорд
Колаж РБК-Україна

Дитина їсть стільки, скільки вистачить для насичення чотирьом дорослим

Дитина з Пакистану встановила дивний рекорд: у 10 років вага Мохаммеда Арбрара досягає 197 кіло. Хлопчик у день їсть стільки, скільки вистачить для насичення чотирьом дорослим. Про це інформує видання The Mirror.

Вже в 6 місяців він важив стільки, скільки зазвичай важить 6-річна дитина - 19 кіло. Батьки розповідають, що у нього завжди був непомірний апетит і він постійно плакав від голоду. Тому йому давали молока в 5 разів більше, ніж його старшим братам і сестрам у тому ж віці.

Їсть за чотирьох: хлопчик вагою 200 кг встановив незвичний рекордКолаж РБК-Україна

Його мати Заріна не могла самостійно міняти підгузки, оскільки він був надто важким. Одного разу навіть зламав ліжко й довелося робити нове. Зараз хлопчик в основному лежить або сидить, оскільки встати на ноги складно.

У свої 10 років Мохаммед жодного разу не відвідував школу саме через проблеми з пересуванням. За раз він може зробити не більше трьох кроків, а потім йому потрібна перерва на відпочинок. До речі, мати стверджує, що навіть не здогадувалася про те, що у дитини ожиріння, а коли схаменулася - було пізно.

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