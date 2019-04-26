Україна завоювала третю ліцензію на Олімпійські ігри-2020

Фото: Олександр Петрів (twitter.com/OlympicUA)

Петрів кваліфікувався на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Пекіні (Китай) Олександр Петрів посів шосте місце і завоював ліцензію на Олімпіаду. Про це повідомляється в Twitter НОК України.

Поки що всі ліцензії здобуті представниками кульової стрільби. До цього на чемпіонаті світу минулого року ліцензії завоювали Павло Коростильов і Олена Костевич.

Вітаємо олімпійського чемпіона Олександра Петріва із завоюванням ліцензії Токіо-2020!!



Сьогодні на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні відбувся фінал у швидкострільній стрільбі з пістолета (МП-8), в якому, посівши шосте місце, кваліфікувався на Олімпіаду Петрів. pic.twitter.com/tz0Yin0bwZ — НОК України (@OlympicUA) April 26, 2019

Петрів в 2008- році став олімпійським чемпіоном зі швидкісної стрільби з 25-метрової дистанції (МП - 8). У фіналі 44-річний українець на 0,7 бали випередив Ральфа Шумана і побив олімпійський рекорд (780,2 бали).

Нагадаємо, вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019.