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Україна завоювала третю ліцензію на Олімпійські ігри-2020

Новини » Спорт    26.04.2019 - 14:55
Україна завоювала третю ліцензію на Олімпійські ігри-2020
Фото: Олександр Петрів (twitter.com/OlympicUA)

Петрів кваліфікувався на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Пекіні (Китай) Олександр Петрів посів шосте місце і завоював ліцензію на Олімпіаду. Про це повідомляється в Twitter НОК України.

Поки що всі ліцензії здобуті представниками кульової стрільби. До цього на чемпіонаті світу минулого року ліцензії завоювали Павло Коростильов і Олена Костевич.

Петрів в 2008- році став олімпійським чемпіоном зі швидкісної стрільби з 25-метрової дистанції  (МП - 8). У фіналі 44-річний українець на 0,7 бали випередив Ральфа Шумана і побив олімпійський рекорд (780,2 бали).

Нагадаємо, вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019.

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