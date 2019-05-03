Дівчинка з Житомира визнана самим молодим композитором України (фото)

Маргарита Костеньова (facebook.com/Лана Вєтрова)

Школярці всього дев'ять років і вона написала вже 19 авторських композицій

Талановита дев'ятирічна дівчинка з Житомира Маргарита Костеньова визнана самим молодим композитором України. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Лана Вєтрова повідомила, що офіційне нагородження та оголошення переможця в номінації "Діти" відбудеться 6 травня 2019 року, але вже відомо, що творчість Маргарити Костеньової, учениці Житомирської музичної школи імені Святослава Ріхтера визнано національним надбанням.

Маргарита Костеньова (facebook.com/Ольга Костеньова)

"У її творчому доробку вже 19 власних композицій, які принесли їй звання лауреата і переможця Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких конкурсів, а також у телепроекті "Крутіше всіх". Крім того, Маргаритка закохана в дивовижний інструмент – бандуру. І вже в такому юному віці маленька бандуристка популяризує українське мистецтво власними творами", - написала Вєтрова.

Маргарита Костеньова - "Мрія моєї душі"

Практично всі свої твори Маргарита Костеньова написала за останній рік. В одному з інтерв'ю на місцевому телебаченні мама дівчинки розповіла, що Маргариту спочатку віддали на фортепіано, але через півтора року дівчинка сказала, що хоче на бандуру.

Маргарита Костеньова (facebook.com/Ольга Костеньова)

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