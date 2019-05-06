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Ест за четверых: мальчик весом 200 кг установил необычный рекорд

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 09:24
Ест за четверых: мальчик весом 200 кг установил необычный рекорд
Коллаж РБК-Украина

Ребенок ест столько, сколько хватит для насыщения четырем взрослым

Ребенок из Пакистана установил странный рекорд: в 10 лет вес Мохаммеда Арбрара достиг 197 кило. Мальчик в день ест столько, сколько хватит для насыщения четырем взрослым. Об этом информирует издание The Mirror.

Уже в 6 месяцев ребенок весил столько, сколько обычно весит 6-летний ребенок - 19 кило. Родители рассказывают, что у ребенка всегда был непомерный аппетит и он постоянно плакал от голода. Поэтому ему давали молока в 5 раз больше, чем его старшим братьям и сестрам в этом же возрасте. 

Ест за четверых: мальчик весом 200 кг установил необычный рекордКоллаж РБК-Украина

Мать Зарина не могла в одиночку менять ему подгузники, поскольку он был слишком тяжелым. Однажды даже сломал кровать и пришлось делать новую. Сейчас мальчик в основном лежит или сидит, поскольку встать на ноги ему сложно.

В свои 10 лет Мохаммед ни разу не посещал школу именно из-за проблемы с передвижением. За раз он может сделать не более трех шагов, а потом ему нужен перерыв на отдых. К слову, мать утверждает, что даже не догадывалась о том, что у ребенка ожирение, а когда спохватались - было поздно.

Напомним, что девочка из Житомира признана самым молодым композитором Украины. 

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