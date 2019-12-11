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Опізнана ще одна жертва пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 12:09
Опізнана ще одна жертва пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

У пожежі в Одесі загинула викладачка коледжу Наталя Третьякова

Опізнана ще одна жертва пожежі в Одесі - це 48-річна викладачка коледжу Наталя Третьякова. Про це повідомила на сесії міськради віце-мер Світлана Бедрега, передає "Думская".

Наталя Третьякова була завідуючою відділенням правового спрямування коледжу. По іншим жертвам інформації ще немає.

"Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", - зазначила Бедрега.

З Третьяковою опізнані п'ять загиблих під час пожежі. Всього на цей момент рятувальники знайшли 10 тіл при тому, що спочатку зниклих було 14. Пошуки тривають.

Нагадаємо, директору одеського коледжу, де в результаті пожежі загинули як мінімум 12 осіб, повідомили про підозру. Була порушена пожежна безпека, в результаті якої евакуація дітей була неможлива.

РБК-Україна писало, що пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. В результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 людей постраждали. На даний момент проводяться пошукові роботи. Четверо людей вважаються зниклими без вісті.

Пошукові роботи на місці пожежі в Одесі продовжать після розбору стіни флігеля Кабмін виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одесі
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