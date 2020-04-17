Кличко пояснив повторну появу диму в Києві: скільки протримається смог

Фото: Віталій Кличко (скріншот с Youtube-канала КМДА)

Смог може відступити вже через один день

Ситуація із смогом в Києві може змінитися через один день, після того, як зміниться напрямок вітру. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Мер пояснив, що вночі концентрація речовин горіння в повітрі набагато більша, а тому дим посилюється.

"Спілкуючись з метеорлогами, є такий термін, як термічний вітер. Він вдень розганяє цей смог, а вночі рух повітря не такий інтенсивний як вдень, і концентрація цих речовин горіння є набагато більша. Тому, будь-ласка, зачиняйте вікна. Наскільки ми можемо це подолати? Прогнозують, що вже через день напрямок вітру зміниться і, сподіваюсь, що наші пожежники зможуть побороти цей виклик, який зараз пов'язаний з пожежами біля Києва", - заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що забруднене лісовими пожежами повітря переміщується із Києва до інших областей - на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що вчорашнє забруднення повітря в Києві в 2-3 рази перевищувало норму.

Через пожежи у Чорнобильській зоні Київ очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям. У Державній службі з надзвичайних ситуацій переконували, що наявність продуктів горіння у повітрі не несе хімічної та радіологічної загрози.