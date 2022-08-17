ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли в Україні розпочнеться навчальний рік

Новость на русском →
Київ, Середа 17 серпня 2022 03:49
Стало відомо, коли в Україні розпочнеться навчальний рік Фото: навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Міністр під час селекторної наради щодо готовності навчальних закладів до нового навчального року в умовах воєнного стану розповів про структуру освітнього процесу.

За його словами, відповідно до Постанови КМУ "Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні", освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року.

Шкарлет також підкреслив, що наступний навчальний рік може зайняти більше, або менше 175 днів. Навчальний заклад буде самостійно визначати тривалість і структуру навчального року. Тривалість навчального тижня, занять та відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного навчального закладу.

Раніше стало відомо, що студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за навчання, будуть звільнені від цих виплат.

Також ми писали, що абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Навчальний рік школа Сергій Шкарлет
NEWS
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого