Стало відомо, коли в Україні розпочнеться навчальний рік
Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.
Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Міністр під час селекторної наради щодо готовності навчальних закладів до нового навчального року в умовах воєнного стану розповів про структуру освітнього процесу.
За його словами, відповідно до Постанови КМУ "Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні", освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року.
Шкарлет також підкреслив, що наступний навчальний рік може зайняти більше, або менше 175 днів. Навчальний заклад буде самостійно визначати тривалість і структуру навчального року. Тривалість навчального тижня, занять та відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного навчального закладу.
Раніше стало відомо, що студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за навчання, будуть звільнені від цих виплат.
Також ми писали, що абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.
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