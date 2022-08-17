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Ще одне місто заявило про дистанційку в школах з 1 вересня: що відомо

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Дніпро, Середа 17 серпня 2022 13:58
Ще одне місто заявило про дистанційку в школах з 1 вересня: що відомо Фото: Ще одне місто заявило про дистанційку в школах з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Ще одне місто заявило про початок дистанційного навчання в школах із 1 вересня. Мова йде про Дніпро, де рішення було прийняте спільно, як батьками, так і міською владою.

Про це йдеться в заяві міськради.

Остаточне рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня.

"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Вчителів підготували, щоб підвищити ефективність онлайн-навчання

Зазначається, що влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним.

Наразі педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання з 1 вересня.

Як проводитимуть уроки

Уроки будуть проводити у двох форматах:

  • "спільному" - коли діти разом із вчителем у відеоконференції,
  • "індивідуальному" - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу.

Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку.

Раніше таку ж заяву зробили і в Харкові. Діти не сядуть за парти з 1 вересня, а розпочнуть навчання дистанційно.

Також читайте, як будуть навчатися діти з 1 вересня у школах України.

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