Ще одне місто підвищує вартість проїзду: причини і нові ціни
Ще одне українське місто скоро підвищить вартість проїзду у громадському транспорті. Мова йде про Івано-Франківськ.
Про причини здорожчання і нові тарифи розповів начальник управління транспорту і зв’язку міськради Андрій Гіглюк у коментарі "Суспільному".
Коли і на скільки збільшать ціни на проїзд
За словами чиновника, нові тарифи мають вступити в дію через місяць - 12 липня.
Швидше за все, тарифна сітка у комунальному транспорті буде наступною:
- вартість проїзду за карткою "Галка" становитиме 6 грн (замість 4 грн);
- оплата банківською картою або SMS-квиток - 8 грн (замість 5 грн);
- готівкою - 10 грн (замість 6 грн).
Приватні перевізники пропонують збільшити вартість проїзду із 6 до 8 грн.
Представників пільгових категорій перевозитимуть безкоштовно у комунальному транспорті та з 10:00 до 16:00 - у приватному (після 16:00 буде доступно три пільгові місця).
У чому причина підвищення ціни?
Серед основних причин здорожчання проїзду - витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на заміну коліс та технічне обслуговування.
Гіглюк зауважив, що вартість цих матеріалів "збільшилася на 15,2%, а то й 30%".
Крім того, збільшилася мінімальна заробітна плата.
"Ми маємо проблеми із водіями, а саме - їхню гостру нестачу, бо багато виїжджають за кордон через малу заробітну плату і важкі умови праці", - додав він.
Нагадаємо, раніше в Київській міській державній адміністрації розповіли, коли подорожчає транспорт у столиці.
Також ми писали про те, що в Україні дорожчає проїзд у маршрутках, та називали нові тарифи.