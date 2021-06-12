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Ще одне місто підвищує вартість проїзду: причини і нові ціни

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Субота 12 червня 2021 11:55
Ще одне місто підвищує вартість проїзду: причини і нові ціни Фото: люди заходять а автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ще одне українське місто скоро підвищить вартість проїзду у громадському транспорті. Мова йде про Івано-Франківськ.

Про причини здорожчання і нові тарифи розповів начальник управління транспорту і зв’язку міськради Андрій Гіглюк у коментарі "Суспільному".

Коли і на скільки збільшать ціни на проїзд

За словами чиновника, нові тарифи мають вступити в дію через місяць - 12 липня.

Швидше за все, тарифна сітка у комунальному транспорті буде наступною:

  • вартість проїзду за карткою "Галка" становитиме 6 грн (замість 4 грн);
  • оплата банківською картою або SMS-квиток - 8 грн (замість 5 грн);
  • готівкою - 10 грн (замість 6 грн).

Приватні перевізники пропонують збільшити вартість проїзду із 6 до 8 грн.

Представників пільгових категорій перевозитимуть безкоштовно у комунальному транспорті та з 10:00 до 16:00 - у приватному (після 16:00 буде доступно три пільгові місця).

У чому причина підвищення ціни?

Серед основних причин здорожчання проїзду - витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на заміну коліс та технічне обслуговування.

Гіглюк зауважив, що вартість цих матеріалів "збільшилася на 15,2%, а то й 30%".

Крім того, збільшилася мінімальна заробітна плата.

"Ми маємо проблеми із водіями, а саме - їхню гостру нестачу, бо багато виїжджають за кордон через малу заробітну плату і важкі умови праці", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Київській міській державній адміністрації розповіли, коли подорожчає транспорт у столиці.

Також ми писали про те, що в Україні дорожчає проїзд у маршрутках, та називали нові тарифи.

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