Еще один город взвинтит стоимость проезда: причины и новые цены

Еще один украинский город скоро повысит стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет об Ивано-Франковске.

О причинах подорожания и новых тарифах рассказал начальник управления транспорта и связи горсовета Андрей Гиглюк в комментарии " Суспільному ".

Когда и на сколько увеличат цены на проезд

По словам чиновника, новые тарифы должны вступить в действие через месяц - 12 июля.

Скорее всего, тарифная сетка в коммунальном транспорте будет следующей:

стоимость проезда по карте "Галка" составит 6 грн (вместо 4 грн);

оплата банковской картой или SMS-билет - 8 грн (вместо 5 грн);

наличными -10 грн (вместо 6 грн).

Частные перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда с 6 до 8 грн.

Представителей льготных категорий будут перевозить бесплатно в коммунальном транспорте и с 10:00 до 16:00 - в частном (после 16:00 будет доступно три льготных места).

В чем причина повышения цены?

Среди основных причин подорожания проезда - расходы на горюче-смазочные материалы, затраты на замену колес и техническое обслуживание.

Гиглюк отметил, что стоимость этих материалов "увеличилась на 15,2%, а то и 30%".

Кроме того, увеличилась минимальная заработная плата.

"Мы имеем проблемы с водителями, а именно - их острую нехватку, потому что многие выезжают за границу из-за малой заработной платы и тяжелых условий труда", - добавил он.