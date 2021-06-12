Еще один город взвинтит стоимость проезда: причины и новые цены
Еще один украинский город скоро повысит стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет об Ивано-Франковске.
О причинах подорожания и новых тарифах рассказал начальник управления транспорта и связи горсовета Андрей Гиглюк в комментарии "Суспільному".
Когда и на сколько увеличат цены на проезд
По словам чиновника, новые тарифы должны вступить в действие через месяц - 12 июля.
Скорее всего, тарифная сетка в коммунальном транспорте будет следующей:
- стоимость проезда по карте "Галка" составит 6 грн (вместо 4 грн);
- оплата банковской картой или SMS-билет - 8 грн (вместо 5 грн);
- наличными -10 грн (вместо 6 грн).
Частные перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда с 6 до 8 грн.
Представителей льготных категорий будут перевозить бесплатно в коммунальном транспорте и с 10:00 до 16:00 - в частном (после 16:00 будет доступно три льготных места).
В чем причина повышения цены?
Среди основных причин подорожания проезда - расходы на горюче-смазочные материалы, затраты на замену колес и техническое обслуживание.
Гиглюк отметил, что стоимость этих материалов "увеличилась на 15,2%, а то и 30%".
Кроме того, увеличилась минимальная заработная плата.
"Мы имеем проблемы с водителями, а именно - их острую нехватку, потому что многие выезжают за границу из-за малой заработной платы и тяжелых условий труда", - добавил он.
Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации рассказали, когда подорожает транспорт в столице.
Также мы писали о том, что в Украине дорожает проезд в маршрутках и называли новые тарифы.