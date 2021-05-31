В Україні дорожчає проїзд у маршрутках: названо нові тарифи

В Україні почали підвищувати вартість проїзду в маршрутних таксі. В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Першим анонсував підвищення вартості проїзду Львів, з 1 червня подорожчає проїзд у Вінниці.

Що відбувається з тарифами на проїзд у різних містах України та де вже підняли оплату - читайте в нашому матеріалі.

У Вінниці з 1 червня проїзд у маршрутках подорожчає до 10 гривень. Як пояснює місцева влада, це пов'язано зі зниженням пасажиропотоку через пандемію і подорожчанням супутніх складових для обслуговування транспорту.

Розмови про підвищення тарифів почалися ще в лютому. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни та подавали документи про необхідність підняти вартість до 12 гривень. Варто відзначити, що такий тариф був встановлений на приміські маршрутки й ті, які їздять в нічний час.

Як повідомляють у Telegram-каналі "Новина. Live", тарифи на проїзд у маршрутках підняли ще в кількох містах України.

У Києві проїзд у маршрутці коштує 10 гривень

У Харкові - від 8 до 10 гривень

У Дніпрі - 8 гривень

В Одесі - 7-8 гривень

У Львові - 7 гривень

Однак, як повідомили львів'яни в коментарі для Styler, проїзд у Львові подорожчав не тільки в маршрутках, а й в електротранспорті. Вже кілька днів вартість проїзду в трамваях, тролейбусах і маршрутних таксі на більшості напрямків коштує 10 гривень.

При купівлі квитка в спеціальних кіосках на проїзд в електротранспорті була анонсована ціна в 9 гривень, але більшість кіосків вже кілька днів стоять закриті. При купівлі квитків через коди, смс або термінали – 8,50 гривні.

Також підвищать вартість проїзду у Рівному. С 1 червня тарифи на проїзд у тролейбусах складуть 6 гривень, у маршрутках - 8 гривень.