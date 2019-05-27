Ще один актор з "Кварталу 95" йде в політику: усі подробиці

Актор з "Кварталу 95" заявив про свої політичні амбіції
Актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на вибори до Верховної Ради у цьому році. Про це розповів Олександр Корнієнко, голова виборчого штабу партії "Слуга народу", повідомляє LIGA.net.
Юрій, більш відомий під псевдонімом "Юзік" буде висувати свою кандидатуру від мажоритарного округу в рідному Кривому Розі.
Також Корнієнко розповів, що за списками партії будуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", проте, хто саме, він не уточнив.
Під час виборчої кампанії Зеленського Корявченков був представником "команди Зеленського" в Кривому Розі. Вже тоді це стало свідченням політичних амбіцій "Юзіка".
Юрій Корявченков і Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zekryvyirih.2019)
Корявченков народився в Кривому Розі 26 листопада 1974-го року.
У 2003-му році він виступив одним із засновників Студії "Квартал 95". Довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і актором студії "Квартал 95".
У нього дві вищі освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другою економіст-підприємець.
У Юрія та його дружини Тетяни троє дітей - дві доньки і син.
Користувачі мережі неоднозначно реагують на таку новину, втім багато хто виказує підтримку новому політику.
"Юзік" з "Кварталу 95" йде на вибори в Раду (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, у Болгарії заборонили передвиборчий ролик через жорстокість. У ньому були використані кадри з серіалу "Слуга народу".
Раніше повідомлялося, що на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч підписів.