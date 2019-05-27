Еще один актер из "Квартала 95" идет в политику: все подробности

Актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году. Об этом рассказал Александр Корниенко, глава избирательного штаба партии "Слуга народа", сообщает LIGA.net.

Юрий, более известный под псевдонимом "Юзик" будет выдвигать свою кандидатуру от мажоритарного округа в родном Кривом Роге.

Также Корниенко рассказал, что по спискам партии будут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако, кто именно, он не уточнил.

Во время избирательной кампании Зеленского Корявченков был представителем "команды Зеленского" в Кривом Роге. Уже тогда это стало свидетельством политических амбиций "Юзика".

Юрий Корявченков и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zekryvyirih.2019)

Корявченков родился в Кривом Роге 26 ноября 1974-го года.

В 2003-м году он выступил одним из создателей Студии "Квартал 95". Долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и актером студии "Квартал 95".

У него два высших образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель.

У Юрия и его жены Татьяны трое детей - две дочери и сын.

Пользователи сети неоднозначно реагируют на подобную новость, впрочем многие выказывают поддержку новому политику.

Комики они на сцене, а в жизни такие же обычные люди как и все мы, просто смогли добиться большего, чем многие, и это некоторых очень бесит.

Господи, весь "95 Квартал" в депутаты. А где же обещания без кумовьев и друзей.

Комиков мы наблюдали все это время с 1991 по 2019, а теперь придут ребята, которые действительно будут работать. Удачи им и мы их поддержим.

Не имеет разницы, комик он или певец, главное чтоб был человеком хорошим, и работал на благо страны.

"Юзик" из "Квартала 95" идет на выборы в Раду (скрин: facebook.com)

Страну постепенно превращают в "95 Квартал"! Будет весело?! Чтобы не сквозь слезы...

А почему бы нет. Там сейчас такие клоуны сидят что за их игру им "Оскара" можно дать...

Лишь бы не вышло, как было, а если работать для людей и честно, то почему бы и нет?

Молодец. Нужны люди дела а не горлохваты. Думаю, будет отличным депутатом. Мне он нравится своим позитивом.

А Лена Кравец и Степан Казанин куда будут баллотироваться, а еще Валеру Жидкова также не забудьте. "Что наша жизнь - игра".

Напомним, в Болгарии запретили предвыборный ролик из-за жестокости. В нем были использованы кадры из сериала "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей.