Еще один актер из "Квартала 95" идет в политику: все подробности

Актер из "Квартала 95" заявил о своих политических амбициях
Актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году. Об этом рассказал Александр Корниенко, глава избирательного штаба партии "Слуга народа", сообщает LIGA.net.
Юрий, более известный под псевдонимом "Юзик" будет выдвигать свою кандидатуру от мажоритарного округа в родном Кривом Роге.
Также Корниенко рассказал, что по спискам партии будут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако, кто именно, он не уточнил.
Во время избирательной кампании Зеленского Корявченков был представителем "команды Зеленского" в Кривом Роге. Уже тогда это стало свидетельством политических амбиций "Юзика".
Юрий Корявченков и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zekryvyirih.2019)
Корявченков родился в Кривом Роге 26 ноября 1974-го года.
В 2003-м году он выступил одним из создателей Студии "Квартал 95". Долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и актером студии "Квартал 95".
У него два высших образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель.
У Юрия и его жены Татьяны трое детей - две дочери и сын.
Пользователи сети неоднозначно реагируют на подобную новость, впрочем многие выказывают поддержку новому политику.
"Юзик" из "Квартала 95" идет на выборы в Раду (скрин: facebook.com)
Напомним, в Болгарии запретили предвыборный ролик из-за жестокости. В нем были использованы кадры из сериала "Слуга народа".
Ранее сообщалось, что на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей.