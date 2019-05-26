У Болгарії заборонили передвиборчий ролик через Зеленського: що сталося

У Болгарії заборонили передвиборчий ролик через кадри із Зеленським (колаж РБК-Україна)

У Болгарії заборонили передвиборчий ролик через жорстокість

ЦВК Болгарії заборонив передвиборчий ролик партії "Вазраждане" ("Відродження" – укр.) через використання в передвиборчому ролику сцени насильства. Центральний виборчий комітет Болгарії ухвалив, що проросійська партія "Вазраждане" порушила Виборчий кодекс, використовуючи в передвиборчому ролику сцени насильства. Мова йде про кадри з серіалу "Слуга народу". Про це повідомляє "Радіо свобода".

Відео зі сценами насильства було опубліковано 22 травня, на сторінці партії "Вазраждане" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського з серіалу "Слуга народу" стріляє у депутатів, а пізніше з'являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".

Болгарії заборонили передвиборчий ролик з-за кадрів із Зеленським (кадр із серіалу "Слуга народу")

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія повинна видалити ролик і більше його не поширювати. У заяві болгарської Центральної виборчої комісії мова йшла про сцени з серіалу "Слуга народу", в якій головний герой – Василь Голобородько – розстрілює парламент з автоматичної зброї.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на затримання демонстрантів у Рівному. Новообраний гарант вважає, що затримання не було.

Раніше, 22 травня, на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч підписів для подальшого розгляду.

Також повідомлялося, що Зеленського запросили в Канаду.