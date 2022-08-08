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Картопляна смакота до сніданку за 15 хвилин: простіше і смачніше дерунів

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Понеділок 08 серпня 2022 07:24
Картопляна смакота до сніданку за 15 хвилин: простіше і смачніше дерунів Скріншот відео: Картопляний коржик на сковороді до сніданку
Автор: Світлана Мащенко

Ідеальний сніданок з картоплі та яєць можна приготувати на сковороді буквально за 15 хвилин. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Картопля-4 шт. (450-500 г)
  • Яйце - 2 шт.
  • Зелена цибуля - невеликий пучок
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Рослинна олія

Покрокове приготування

Натріть картоплю на крупній тертці. Додайте 0,5 ч. л. солі і відіжміть картоплю від рідини. Дрібно наріжте зелену цибулю.

Додайте до яєць сіль і чорний мелений перець. Перемішайте. Налийте на сковороду достатню кількість рослинної олії, викладіть картоплю. Трохи утрамбуйте. Вилийте зверху яйця. Посипте зеленою цибулею.

Смажте на маленькому вогні 10 хвилин під кришкою. Переверніть і смажте ще 6-10 хвилин на маленькому вогні без кришки, щоб картопля зверху залишилася хрусткою.

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