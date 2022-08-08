Картопляна смакота до сніданку за 15 хвилин: простіше і смачніше дерунів
Ідеальний сніданок з картоплі та яєць можна приготувати на сковороді буквально за 15 хвилин. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Картопля-4 шт. (450-500 г)
- Яйце - 2 шт.
- Зелена цибуля - невеликий пучок
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Рослинна олія
Покрокове приготування
Натріть картоплю на крупній тертці. Додайте 0,5 ч. л. солі і відіжміть картоплю від рідини. Дрібно наріжте зелену цибулю.
Додайте до яєць сіль і чорний мелений перець. Перемішайте. Налийте на сковороду достатню кількість рослинної олії, викладіть картоплю. Трохи утрамбуйте. Вилийте зверху яйця. Посипте зеленою цибулею.
Смажте на маленькому вогні 10 хвилин під кришкою. Переверніть і смажте ще 6-10 хвилин на маленькому вогні без кришки, щоб картопля зверху залишилася хрусткою.
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