Епіфаній звернувся до українців перед великим святом: "засвоїли вже не раз"

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців перед Днем Соборності, який святкується 22 січня, в суботу.

Він зазначив, що завтрашнє свято дуже важливе для кожного українця.

"Завтра ми відзначатимемо свято, сенс якого для кожного українця має бути одним з ключових у ціннісній «системі координат». Соборність, єдність, братерство, неподільність, згуртованість, однодумність, спільність – це те, що всім нам притаманне, і водночас те, чого ми завжди прагнемо. Це те, що нас вирізняє, і водночас те, чого іноді нам так бракує... І хоча День Соборності історично нагадує нам про події вікової давнини, ідея сили в єдності – нині для нас актуальна, як ніколи", - написав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній додав, що День Соборності України – це спогад про нашу історію, непросту долю нашого народу, про ціну свободи і незалежності, про те, хто ми і ким хочемо бути.

"Сучасні події нинішньої російської агресії лише підсилюють значимість того Акту злуки УНР і ЗУНР, який відбувся 103 роки тому на площі біля стародавньої Софії Київської. Бо знову Україну хочуть «пошматувати» та розділити, силою забравши її землі, встановивши штучні кордони й сірі зони, посваривши наш народ, пропагандою ввівши в оману. Тому для нас свято Соборності є дуже важливим, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії: в єдності – сила, в розділенні – поразка", - написав митрополит.

За словами Епіфанія, ми повинні пам'ятати, що єдність і соборність - це шлях до розвитку, а роз'єднання - до занепаду.

"Бо засвоїли вже не раз: єдність і соборність – це шлях до перемоги і розвитку, в той час, як роз’єднання – це шлях до занепаду. Тому зараз ми так прагнемо об’єднати всіх православних українців навколо Київського престолу, нашої духовної столиці, щоби єдина помісна визнана автокефальна Українська Православна Церква досягала розквіту, зберігаючи внутрішній мир та відкидаючи незгоду, чвари, спокуси.", - резюмував він.