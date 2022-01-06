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Епіфаній розповів, чи є розкол в православному світі

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Четвер 06 січня 2022 20:58
Епіфаній розповів, чи є розкол в православному світі Фото: митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Реакція Росії на створення Православної церкви України була схожою на початок розколу у православному світі. Однак насправді ж розколу в православ'ї немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Як такого розколу в православному світі немає. Є РПЦ, яка розірвала стосунки з Вселенським патріархатом. Інші церкви, які певною мірою підтримують РПЦ, цього не зробили, та ж сама Сербська православна церква. Це хіба що умовно можна поділити церкви на певні два табори", - пояснив він.

Епіфаній зазначив, що є церкви, які тяжіють до РПЦ, наприклад Грузинська церква, Польська церква, Церква Чеських земель і Словаччини, Сербська православна. Всі вони мають історично хороші стосунки із РПЦ.

"Але якщо Українська церква буде єдиною і сильною, то в православному світі запанує мир. Бо так історично склалося, що існує диптих Православних церков і в ньому перше місце посідає Вселенський патріархат - Константинопольський, як було визначено на Четвертому Вселенському соборі 451 року", - додав митрополит.

Нагадаємо, Епіфаній висловлював впевненість, що Росія з часом змириться з існуванням ПЦУ.

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Єпіфаній ПЦУ
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