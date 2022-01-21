Епифаний обратился к украинцам перед большим праздником: "усвоили уже не первый раз"

Он отметил, что завтрашний праздник очень важен для каждого украинца.

"Завтра мы будем отмечать праздник, смысл которого для каждого украинца должен быть одним из ключевых в ценностной системе координат. Соборность, единство, братство, неделимость, сплоченность, единомыслие, общность – это то, что всем нам присуще, и в то же время то, к чему мы всегда стремимся. Это то, что нас отличает, и в то же время то, чего иногда нам так не хватает... И хотя День Соборности исторически напоминает нам о событиях вековой давности, идея силы в единстве – ныне для нас актуальна, как никогда", - написал предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что День Соборности Украины – это воспоминание о нашей истории, непростой судьбе нашего народа, о цене свободы и независимости, о том, кто мы и кем хотим быть.

"Современные события нынешней российской агрессии лишь усиливают значимость того Акта соединения УНР и ЗУНР, который состоялся 103 года назад на площади у древней Софии Киевской. Потому что опять Украину хотят разорвать и разделить, силой забрав ее земли, установив искусственные границы и серые зоны, поссорив наш народ, пропагандой введя в заблуждение. Поэтому для нас праздник Соборности очень важен, потому что он напоминает о самом главном уроке нашей общей истории: в единстве – сила, в разделении – поражение", - написал митрополит.

По словам Епифания, мы должны помнить, что единство и соборность - это путь к развитию, а разъединение - к упадку.

"Ибо усвоили уже не раз: единство и соборность – это путь к победе и развитию, в то время как разъединение – это путь к упадку. Поэтому сейчас мы так стремимся объединить всех православных украинцев вокруг Киевского престола, нашей духовной столицы, чтобы единственная признанная поместная автокефальная Украинская Православная Церковь достигала расцвета, сохраняя внутренний мир и отвергая несогласие, распри, искушения", - резюмировал он.