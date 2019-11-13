Росія дасть 100 мільярдів: Коломойський раптово заговорив про дружбу з РФ

Ігор Коломойський (фото: facebook.com/gordonuacom)

Ігор Коломойський різко висловився про взаємини України і Заходу

Український олігарх Ігор Коломойський дав скандальне інтерв'ю, в якому заявив, що Україні час відмовитися від євроатлантичних амбіцій і варто подружитися з Росією, бо в НАТО і ЄС нашу країну все одно не візьмуть, а Росія із задоволенням надасть Україні багатомільйонний кредит.

В інтерв'ю для The New York Times 56-річний Коломойський розповів, що настав час відмовитися від Заходу і "повернутися назад в бік Росії". Олігарх вважає, що РФ у будь-якому випадку сильніше, і найкращим варіантом для України стане поліпшення відносин з "сусідом".

"Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини... Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати", - заявив олігарх.

Ігор Коломойський (фото: facebook.com/gordonuacom)

При цьому Ігор Валерійович звинуватив Штати в тому, що вони "змушують нас воювати, і навіть не дають на це грошей".

"Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави", - сказав він і додав: "Ваше НАТО буде забруднювати свої штани і купувати памперси".

Коломойський переконаний, що Україну все одно не приймуть у НАТО чи ЄС, а ось Росія із задоволенням взяла б Україну в новий Варшавський договір.

Крім того, олігарх впевнений, що фінансування від РФ може цілком замінити кредити, які отримує Україна від Міжнародного валютного фонду.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні", - сказав Коломойський, назвавши гроші найшвидшим способом відновлення відносин.