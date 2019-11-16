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Эпатаж и троллинг: у Шустера объяснили скандальное интервью Коломойского (видео)

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 17:35
Эпатаж и троллинг: у Шустера объяснили скандальное интервью Коломойского (видео)
Коломойский хочет захватить информационное поле вокруг Зеленского (Фото: УНИАН)

Журналист в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал громкое интервью Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский своим заявлением о необходимости сближения Украины с Россией вызвал большой скандал с целью форматировать информационное поле вокруг президента Владимира Зеленского и попасть в заголовки всех изданий. Такое мнение высказал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на ток-шоу Свобода слова Савика Шустера 15 ноября.

Комментируя громкое интервью бизнесмена американскому The New York Times, журналист обратил внимание, что его высказывания прозвучали как раз перед "критическим решением" миссии Международного валютного фонда о выделении Украине нового транша.

Эпатаж и троллинг: у Шустера объяснили скандальное интервью Коломойского (видео)

Коломойский хочет захватить информационное поле вокруг Зеленского (Фото: censor.net.ua)

Напомним, что олигарх высказался о том, что финансирование от РФ может вполне заменить кредиты, которые наша страна получает от МВФ.

"Я думаю, Коломойский пытается форматировать информационное поле вокруг президента Зеленского с помощью таких информационных бомб", - сказал Бутусов.

Журналист уверен, что это "большой эпатаж" и "попытка спровоцировать", чтобы попасть в заголовки и все издания.

Эпатаж и троллинг: у Шустера объяснили скандальное интервью Коломойского (видео)

Коломойский занялся "троллингом" в скандальном интервью о необходимости сближения с РФ, считает Бутусов (Фото: скриншот)

"Какой репутационной ценой? Цинизм - это хорошая вещь, чтобы попасть на первые полосы, но это плохая политика. Я считаю, что есть вещи, которыми троллить нельзя", - заявил Бутусов.

По его мнению, тезы Коломойского о сближении с Россией "можно расценить как троллинг".

"Но во время войны бросаться такими вещами нельзя", - подчеркнул журналист.

Видео: Коломойский хочет форматировать информационное поле вокруг президента Зеленского

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСавик ШустерИгорь КоломойскийМВФ
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