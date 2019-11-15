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У Зеленського відреагували на скандальні заяви Коломойського

Новини » Політика     15.11.2019 - 13:57
У Зеленського відреагували на скандальні заяви Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

В Офісі президента заявили, що Коломойський не є представником Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський не є представником президента Володимира Зеленського і не уповноважений що-небудь говорити від імені України. Про це в Facebook повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За словами Мендель, Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського.

"Він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - зазначила вона.

У Зеленського відреагували на скандальні заяви Коломойського

Нагадаємо, на цьому тижні вийшло інтерв'ю Коломойського виданню The New York Times, в якому він заявив, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, а для її економічного виживання необхідне відновлення зв'язків з Росією.

"Вони (росіяни, - ред.) cильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини. Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - додав він.

Крім того, Коломойський зазначив, що фінансування з Росії могло б замінити кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ). За його словами, Росія нібито вже зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

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Новини України Володимир ЗеленськийІгор Коломойский
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