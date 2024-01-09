Энергия на нуле? Вот что нужно сделать, чтобы не ощущать постоянную усталость

Постоянная раздражительность, недостаток энергии и дерматит могут быть проявлениями недостатка витаминов группы B. Если вы просыпаетесь и чувствуете усталость, которая не проходит даже после длительного отдыха, вам следует серьезно заняться своим здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Функции витаминов группы B

Витамины группы B объединили в группу, хотя раньше считали, что это один витамин. Они обладают общими свойствами, однако каждый витамин имеет свои

Индивидуальные особенности.

Основные функции витаминов группы B:

выработка энергии из пищи

поддержка нервной системы, умение справляться со стрессами, повышенными эмоциональными нагрузками

участвуют в построении белка в организме

легко всасываются из кишечника. Но если есть чрезмерный рост бактерий в кишечнике, то значительно нарушается усвоение витаминов группы B и многих других веществ

Как активировать витамин

В - комплекс витаминов нужен активным людям. Для активации витамин требуется физическая активность.

Нутрициолог рассказала, что витамины водорастворимые, поэтому не накапливаются в организме (кроме В12) и за короткий промежуток времени снова могут быть их дефицит. Дозы нужно увеличивать при стрессах, травмах, тяжелых физических нагрузках.

Витамины группы B содержатся в одних и тех же продуктах: проростках пшеницы, зелени, орехах, субпродуктах (печени, почках, сердечках), цельнозерновой крупе мясе, рыбе, яйцах и сыре.

Сахар в крови - глюкоза, содержащаяся в крови, обеспечивает энергией клетки. После сбалансированной еды он должен немного повышаться, а затем постепенно снижаться.

Однако когда мы употребляем пищу или перекус, основанный преимущественно на углеводах/сахаре - без белков, жиров и клетчатки - это вызывает всплеск уровня сахара в крови, после которого происходит более резкое падение.

Падение уровня сахара в крови может привести к упадку сил, головной боли, перепадам настроения и влечению к пище. Убедитесь, что каждый прием пищи и закуска содержит все три макроэлемента - белок, углеводы и жир, а также источник клетчатки.