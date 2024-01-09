Енергія на нулі? Ось що потрібно зробити, щоб не відчувати постійну втому

Постійна дратівливість, нестача енергії та дерматит можуть бути проявами нестачі вітамінів групи B. Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте втому, яка не минає навіть після тривалого відпочинку, вам варто серйозно зайнятися своїм здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Функції вітамінів групи B

Вітаміни групи B обʼєднали у групу, хоча раніше вважали що це один вітамін. Вони мають загальні властивості, проте кожен вітамін має свої

Індивідуальні особливості.

Основні функції вітамінів групи B:

вироблення енергії з їжі

підтримка нервової системи, вміння справлятися зі стресами, підвищеними емоційними навантаженнями

беруть участь у побудові білка в організмі

легко всмоктуються із кишківника. Але якщо є надмірний ріст бактерій у кишківнику, то значно порушується засвоювання вітамінів групи B та багатьох інших речовин

Як активувати вітамін

В - комплекс вітамінів потрібен активним людям. Для активації вітамін потрібна фізична активність.

Нутриціолог розповіла, що вітаміни є водорозчинними, тож не накопичуються в організмі (крім В12) і за короткий проміжок часу знову може бути їх дефіцит. Дози потрібно збільшувати при стресах, травмах, важких фізичних навантаженнях.

Вітаміни групи B містяться в одних і тих самих продуктах: проростках пшениці, зелені, горіхах, субпродуктах (печінці, нирках, сердечках), цільнозернових крупах мʼясі, рибі, яйцях та сирі.

Цукор у крові - глюкоза, яка міститься у крові забезпечує енергією клітини. Після збалансованого приймання їжі він повинен трохи підвищуватися, а потім поступово знижуватися.

Проте коли ми вживаємо їжу або перекус, заснований переважно на вуглеводах/цукрі - без білків, жирів і клітковини – це викликає сплеск рівня цукру в крові, після якого стається різкіше падіння.

Падіння рівня цукру в крові може призвести до занепаду сил, головного болю, перепадів настрою та потягу до їжі. Переконайтеся, що кожне приймання їжі та закуска містять усі три макроелементи - білок, вуглеводи та жир, а також джерело клітковини.