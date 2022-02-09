Тривожні дзвіночки: за якими ознаками можна визначити брак вітамінів

Дефіцит вітамінів викликає стан нездужання, хоча при цьому особливих проблем зі здоров'ям немає.

Брак певних вітамінів в організмі в холодну пору року - вже практично нормальне явище. Ви витрачаєте сили та енергію, щоб зігрітися, підхоплюєте різні застуди та ГРВІ, а щодня у вас мало сонця, свіжого повітря і свіжих овочів в раціоні.

Які ознаки говорять про те, що у вас явно не вистачає вітамінів в організмі й потрібна допомога фахівця – читайте нижче.

Ви постійно втомлюєтеся

І в цьому немає нічого дивного. Сонця нам катастрофічно не вистачає, і ми постійно знаходимося в приміщенні, а ще – працюємо цілий день. І це призводить до дефіциту вітаміну D.

Він допомагає підтримувати активність, з його допомогою в організмі утримуються кальцій і фосфор, а також відбувається процес мінералізації кісток. І чим менше вітаміну D в організмі, тим гірше ми себе почуваємо. Фахівці рекомендують хоча б раз на рік здавати аналіз на рівень вітаміну D.

Шкіра стала суха

Чоловіки рідко на це звертають увагу, а ось для жінки суха шкіра стає справжньою катастрофою. Особливо на обличчі – не допомагають креми, тональні засоби. Шкіра лущиться і стає нерівною, а це викликає моторошне роздратування.

Такі ознаки говорять про брак вітаміну А. До речі, ще один симптом – шкіра на руках стає лускатою або "гусячою".

Випадає волосся

Якщо в організмі не вистачає заліза - це відразу ж відобразиться на вашому волоссі, вони стануть тьмяні, ламкі та будуть випадати у великій кількості. І дефіцит заліза зустрічається набагато частіше, ніж нестача вітамінів групи B.

Щоб дізнатися точно, що ж відбувається з вашим організмом – зверніться до лікаря, оскільки нестача заліза може сигналізувати про більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ви втрачаєте вагу без дієти

Здається, що ну що тут поганого - вага взимку йде самостійно. Але ця ознака дуже важлива. Якщо ви втратили 1-2 кг через сильний стрес або відсутність апетиту під час хвороби - це одне. А якщо вага відлітає прямо на очах, а ви при цьому не змінювали раціон і не займаєтеся годинами в спортзалі – у вас точно є проблеми.

Організм починає витискати запаси, коли не може отримати необхідні поживні речовини. А ще різка втрата ваги може стати тривожною ознакою більш серйозних захворювань. Зверніться до лікаря, пройдіть обстеження і знайдіть причину цих змін.