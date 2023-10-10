Энергетики назвали 10 вещей, которыми нужно запастись сейчас на случай отключений света

Чем следует запастись

Энергетики предупредили, что перед отключениями желательно иметь:

повербанк (заряженный)

не помешает зарядная станция типа EcoFlow

в частном доме - генератор + горючее

горелку и несколько газовых баллонов (обязательно нужно проверить исправность прибора и соблюдать нормы эксплуатации)

несколько светодиодных ламп на аккумуляторе

мощный фонарик

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собаки

термобелье и теплое одеяло

сублимированная еда и консервы

запас технической и питьевой воды

"Все понимают, что от нашего соседа можно ожидать чего угодно, но сохраняем оптимизм и надеемся на лучшее", - говорится в сообщении.

Как подготовиться

Следует утеплить жилье, окна и входные двери. Можно обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.

Для того чтобы сохранить пищу холодной, купите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой. Большинство продуктов, нуждающихся в охлаждении, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов.

В то же время заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.

К тому же следует подготовить пищу длительного хранения и быстрого приготовления - консервы, крекеры и хлебцы.

Кроме того, держите полным бензобак вашего автомобиля, ведь насосы АЗС нуждаются в электроэнергии для своей работы, так что в случае отключения света могут не работать.

Следует также запастись наличными, ведь при отсутствии электроэнергии не будут работать банкоматы.