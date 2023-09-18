Как защитить бытовые приборы во время веерных отключений: полезные советы
Осенью-зимой 2022 года из-за постоянных российских обстрелов украинские энергетики вынуждены были регулярно отключать энергоснабжение. Когда же свет появлялся, это часто приводило к скачкам напряжения, что являлось одним из основных факторов выхода из строя бытовой техники.
Какие бытовые электрические приборы чувствительны к перепаду напряжения и как их защитить во время веерных отключений - в материале РБК-Украина.
Периодическое отключение электроэнергии приводит к негативным последствиям для пользователей, а именно повреждения чувствительного электрооборудования и бытовых приборов, холодильники, телевизоры, стиральные машины, насосы систем отопления и т.д.
Энергетики рекомендуют после отключения электроэнергии отключить от сети всю технику. Включать приборы желательно не сразу после возвращения света, а через час-полтора. Также важно подключать технику поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.
Другие действенные способы защиты бытовой техники:
- Установите стабилизатор напряжения. Он обеспечивает постоянный уровень напряжения, что позволяет оградить электронные устройства от перепадов напряжения.
- Используйте бесперебойные источники питания (UPS). Они обеспечивают электропитание при отключении электросети и позволяют сохранить данные на компьютерах.
- Установите автоматические выключатели защиты от перенапряжения. Они автоматически выключают электроприборы, когда напряжение превышает норму.
В то же время самым оптимальным и надежным способом является установка реле контроля напряжения для бытовой техники.
Данное реле отключает приборы от сети, если она нестабильна, а затем подключает ее назад, когда ситуация нормализована. Реле лучше всего подходит для холодильников, стиральных машин и телевизоров.
Реле контроля напряжения используют: в офисных помещениях (для защиты компьютеров, принтеров и другой электронной техники от перенапряжения и обеспечения их стабильной работы), в быту (для защиты электронной техники от перенапряжения), в больницах (для защиты медицинского оборудования от перенапряжения и обеспечение его надежной работы).
Реле контроля напряжений можно устанавливать как отдельное устройство, так и встраивать в электронную технику. Использование реле контроля напряжения позволяет обеспечить не только защиту электронной техники от перенапряжения, но также обеспечивает ее стабильную работу.
Также существуют дополнительные преимущества реле:
- Сохранение энергии. Реле контроля напряжения позволяет уменьшить расход энергии, поскольку оно автоматически выключает электрический ток, когда напряжение падает ниже заданного уровня.
- Сохранение времени. Реле контроля напряжения позволяет избежать необходимости вручную выключать электрический ток при уменьшении напряжения, сохраняющего время и удобство.
- Улучшение безопасности. Реле контроля напряжения обеспечивает безопасность при выключении света, поскольку оно позволяет избежать потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие непредвиденных изменений напряжения.
- Увеличение срока эксплуатации оборудования. Реле контроля напряжения позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования, поскольку оно обеспечивает защиту от непредсказуемых изменений напряжения, которые могут привести к повреждению оборудования.
- Уменьшение затрат на ремонт. Реле контроля напряжения позволяет снизить затраты на ремонт электронной техники, поскольку оно обеспечивает защиту от непредвиденных изменений напряжения, которые могут привести к повреждению оборудования.
Типовые виды реле
В зависимости от типа подключения различают следующие виды устройств:
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Вилка-розетка
Реле напряжения однофазное: имеет штепсельную вилку, включаемую в домашнюю розетку. Через розетку на оборотной стороне подключается электроприбор, с которым будет работать реле. Используется для одного реже для группы устройств. Преимуществом есть широкий ассортимент различных производителей и относительно низкая стоимость. Благодаря простоте в эксплуатации спрос на домашнее применение.
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Удлинитель
Похож на предыдущий вид. Различается большим количеством розеток для подключения бытовой техники. Осуществляет одновременную защиту группы электроприборов.
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Реле регулятор напряжения на DIN-рейке
Предпочтительно цифровое реле напряжения, устанавливаемое в распределительном шкафу. Предназначено для контроля и защиты электроприборов всего дома. Имеет широкий диапазон настроек и гораздо больше режимов (можно выставить минимальное, максимальное напряжение, задержку срабатывания).
Сегодня реле контроля напряжений можно приобрести во многих местах, как в специализированных магазинах электротехники, так и на популярных интернет-магазинах.
К примеру, интернет-магазин "Axiomplus" предлагает широкий ассортимент реле напряжения. Цены и разновидности товаров европейских производителей позволят выбрать требуемое устройство. Вы можете выбирать самостоятельно, воспользовавшись описанием и характеристиками или обратиться за консультацией к специалистам.
Некоторые изготовители электронной техники также могут предлагать реле контроля напряжения для своих устройств. В любом случае перед покупкой рекомендуется ознакомиться с характеристиками и отзывами о товаре, а также обратиться к специалистам для получения консультации.