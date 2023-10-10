Енергетики назвали 10 речей, якими треба запастись зараз на випадок відключень світла

Чим слід запастись

Енергетики попередили, що перед відключеннями бажано мати:

повербанк (заряджений)

не завадить зарядна станція типу EcoFlow

у приватному будинку - генератор + пальне

пальник та кілька газових балонів (обов'язково потрібно перевірити справність приладу та дотримуватись норм експлуатації)

декілька світлодіодних ламп на акумуляторі

потужний ліхтарик

світловідбивальні наліпки на себе та світлодіодний нашийник для песика

термобілизна і тепла ковдра

сублімована їжа та консерви

запас технічної та питної води

"Всі розуміють, що від нашого сусіда можна чекати чого завгодно, але зберігаємо оптимізм і сподіваємось на краще", - йдеться у повідомленні.

Як підготуватись

Варто утеплити житло, вікна та вхідні двері. Можна обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, щоб запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру варто провести і з вхідними дверима.

Для того, щоб зберегти їжу холодною, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько чотирьох годин.

Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 год.

До того ж варто підготувати їжу тривалого зберігання та швидкого приготування - консерви, крекери та хлібці.

Окрім того, тримайте повним бензобак вашого автомобіля, адже насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи, тож у разі відключення світла можуть не працювати.

Варто також запастися готівкою, адже за відсутності електроенергії не працюватимуть банкомати.