За какие нарушения могут отключить электричество: объяснение энергетиков

Впереди отопительный сезон и некоторые украинцы боятся, что им могут отключить поставку электроэнергии из-за задолженности по оплате. Однако отключить электричество могут только в случае некоторых нарушений. И есть категории, которым свет отключать точно не будут.

За какие нарушения можно остаться без электроэнергии, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение "Львовоблэнерго" в Facebook.

За что могут отключить электричество

Задолженность за использование электроэнергии в гаражах или гаражных кооперативах, так как в соответствии с постановлением НКРЕКП с 2023 года такие объекты ведут расчеты по промышленным тарифам.

Долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда есть фиксация факта кражи

При осуществлении предпринимательской деятельности бытовым потребителем и после акта и предупреждения потребитель не перезаключил договор как юридический

Недопуск работников "Облэнерго" к приборам учета контрольного съема показателя или замены счетчиков.

"Допуск работников "Облэнерго" к счетчику - это обязанность потребителя. В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения", - сказано в сообщении.

Как проверить личность работников "Облэнерго"

Контрольные осмотры счетчиков проводят один раз в три месяца, а у потребителей с АСКОЕ - раз в полгода. При этом производят фотофиксацию счетчиков.

Энергетики обязательно должны иметь с собой служебные удостоверения и предъявить их потребителю по первому требованию.

При этом можно позвонить в колл-центр "Облэнерго" в вашем городе и назвать оператору фамилию работника и номер его служебного удостоверения или табельный номер.

А кому свет отключать точно не будут?

Семьям, в которых есть более трех приемных детей

Детским домам семейного типа

Жителям квартир, среди которых есть хотя бы один человек, который зависит от электрических медицинских приборов, требующих постоянного электропитания

Многодетным семьям

Лицам с инвалидностью I или II группы

Людям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечья в детстве

"Согласно постановлениям НКРЕКП во время военного положения бытовых потребителей электроэнергии не отключают за долги. Но это не значит, что не нужно платить. Ведь именно на этих средствах держится работа всей энергосистемы Украины", - подчеркнул заместитель директора по коммерческому учету Юрий Кошла.