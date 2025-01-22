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Ленивый киш с помидорами за 30 минут: рецепт вкусного завтрака или перекуса

Среда 22 января 2025 13:25
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Ленивый киш с помидорами за 30 минут: рецепт вкусного завтрака или перекуса Как быстро приготовить киш лорен (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Автор: Людмила Рябухіна

Киш - это французский пирог с открытой начинкой. Для теста обычно используют молочно-яичную смесь, однако вместо него можно использовать готовую тортилью и приготовить киш менее чем за полчаса.

О том, как приготовить киш с сыром и помидорами за 30 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Что нужно для французского пирога с сыром и помидорами

Для того, чтобы приготовить легкую выпечку с сыром и помидорами, необходимы такие ингредиенты:

  • тортилья цельнозерновая пшеничная - 1 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • творог - 100 г кисломолочного сыра
  • сметана - 1-2 ст. л.
  • сыр фета - 50 г
  • твердый сыр - 70 г
  • помидоры черри - 4-6 шт.
  • сладкий перец - 1 шт.
  • острый перец - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить киш с помидорами

Для приготовления ленивого пирога с лавашем нужно использовать разъемную форму для выпечки, такого размера, чтобы тортилья помещалась в форму и образовывала бортики высотой 4-5 сантиметров. Тогда начинка будет держаться внутри и не будет вытекать при запекании.

Выложите в форму тортилью, сформировав бортики пирога. На тортилью нужно разбить яйца, а также добавить сметану и творог. Перемешайте начинку вилкой до однородной консистенции.

Ленивый киш с помидорами за 30 минут: рецепт вкусного завтрака или перекуса

Как готовить киш с тортильей (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Слегка подсолите и поперчите киш, согласно своим вкусовым предпочтениям. Сыр фета нужно разделить вилкой на маленькие кусочки или мелко нарезать.

Присыпьте яичную начинку кусочками феты. Помойте и обсушите овощи. Помидоры черри можно разрезать пополам или на четыре части, сладкий перец почистьте от плодоножки и семян и нарежьте соломкой.

Также по желанию для приготовления ленивого киша можно использовать острый перец - его нужно помыть и нарезать кружочками.

Разложите овощную начинку на твороге в пироге. Твердый сыр нужно натереть на крупной терке. Густо присыпьте им овощную начинку.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте ленивый киш в течение 13-15 минут. После выпекания осторожно вытащите киш из формы и разрежьте на порционные кусочки.

По желанию, к ленивому кишу можно добавить копченую или соленую рыбу или же присыпать пирог помытой зеленью.

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