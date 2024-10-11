Как сейчас выглядит горячая Летисия из "Тропиканки". Этот бразильский сериал смотрели все

Около 30 лет назад в Украине на ТВ показали популярный бразильский сериал "Тропиканка". История "мыльной оперы" понравилась зрителям, а главная героиня Летисия - горячая красотка, которую сыграла актриса Силвия Пфейфер, стала любимицей всех киноманов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит актриса из сериала "Тропиканка" и чем она занимается.

Как выглядела звезда сериала "Тропиканка"

Силвия начинала свою карьеру с моделинга. Она переехала в Рио-де-Жанейро в 14 лет, когда бросила школу. И тогда ее жизнь изменилась.

Пфейфер приглашали самые известные модные дома. А потом она сменила род деятельности.

Звезда "Тропиканки" (фото: Кинориум)

Сначала Силвия взяла уроки театрального искусства. Ради этого она покинула моделинг, а затем начала получать первые роли. Параллельно с этим актриса вышла за бизнесмена Нельсона Шамму Фильу, от которого родила двух сыновей.

Участие в сериалах "Убогая жизнь" и "Моя любовь, моя печаль", не принесло Силвии желаемой славы. Но в 1993 году она сыграла Летисию в "Тропиканке".

Актриса из сериала "Тропиканка" (фото: Кинориум)

Карьера артистки стремительно пошла вверх. Она стала звездой сериалов и покоряла всех своей красотой.

Актриса Силвия Пфейфер (фото: Кинориум)

Как изменилась актриса из "Тропиканки"

После роли Летисии Силвия появилась в сериале "Роковое наследие" и многих других. Она активно снималась и играла разные роли.

Звезда бразильских сериалов (скриншот)

В 2001 году актриса появилась в сериале "Клон". После этого вплоть до 2018 года она работала в кадре.

Летисия из "Тропиканки" (скриншоты)

Сейчас Силвии 66 лет. Конечно, она изменилась и стала меньше сниматься. Но актриса до сих пор может поразить своей красотой.

Силвия Пфейфер сейчас (скриншот)

Звезда выглядит потрясающе, это помогает ей "оставаться на плаву". Она рекламирует косметику и активно ведет соцсети. Актриса нередко демонстрирует свое лицо без фильтров и получает немало комплиментов.

Актриса из "Тропиканки" сейчас (скриншоты)

О чем был сериал "Тропиканка"

Бразильская мелодрама получила 197 серий, в Украине ее впервые показали в 1995 году.

В центре сюжета - 17-летняя Летисия, которая была невероятно красивой. Девушка из богатой семьи влюбилась в бедного рыбака, который к тому же еще и старше ее на 7 лет. Вместе с ним она отправляется в медовый месяц.

Летисия готова покинуть дело своего отца, чтобы просто быть рядом с любимым. Но ее избраннику нужно отправиться в море, ведь он зарабатывает на жизнь тем, что ловит рыбу. Он отплывает и обещает вернуться через месяц, и сыграть с ней свадьбу.

Впрочем, чуда не происходит. Рыбак исчезает на три месяца. Летисия возвращается к обычной жизни. Когда же ее избранник приехал домой и не увидел любимую, то подумал, что она его бросила. И пара встретится только через 20 лет после этого.